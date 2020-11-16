البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، إحدى المدارس التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في ضاحية كينج مريوط، حيث حضر قداسته تحية العلم، واستمع إلى كلمات من بعض أبناء المدرسة باللغة الإنجليزية، والتقط الصور التذكارية مع كافة طلاب فصول المدرسة، وعقد اجتماعًا مع مجلس إدارتها.
 
واختتم قداسته الزيارة باجتماع ضم كافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالمدرسة وشكرهم على مجهوداتهم وحثهم على المزيد من العمل والجهد لتكون مدرستهم واحدة من المدارس الرائدة على المستويين التربوي والعلمي.
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)
البابا تواضروس يزور إحدى مدارس الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)

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