مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تستأنف منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، من الجولة الرابعة، يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتقام الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على يومين، الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري.

مباريات الثلاثاء 24-11-2020

- ستاد رين × تشيلسي، عند الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة 
- كراسنودار × إشبيلية، عند الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة
- يوفينتوس× فيرينتسفاروشي، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- باريس سان جيرمان× لايبزيج، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- دينامو كييف × برشلونة، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- مانشستر يونايتد × باشاك شهير، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- لاتسيو × زينيت سانت بطرسبورك، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- دورتموند × كلوب بروج، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة


مباريات الأربعاء 25-11-2020

- اولمبياكوس × مانشستر سيتي، عند الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة
- بروسيا مونشنغلادباخ × شاختار دونيتسك، عند الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة
- بايرن ميونيخ × ريد بول سالزبورغ، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- إنتر ميلان × ريال مدريد، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- اتليتكو مدريد × لوكوموتيف موسكو، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- أولمبيك مارسيليا × بورتو، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- ليفربول × أتلانتا، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
- أياكس × ميتييلاند، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة

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