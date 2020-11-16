الصيادلة تتشر بيانات التواصل مع النقابات الفرعية للاستعلام عن الكارنية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت نقابة الصيادلة إنه بالنسبة للدفعات الجديدة التى قدمت اوراقها بالنقابة لاستخراج الكارنية وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة يمكنكم التواصل مع نقاباتكم الفرعية بكافة المحافظات للاستعلام عن كارنية النقابة، بعد 10ايام او اسبوعين كحد اقصى من استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، مع العلم ان النقابة الفرعية يتم تحديدها وفقًا للمحافظة التابع لها الصيدلى والتى سجل بياناتها فى أوراق التقديم لاستخراج كارنية النقابة، اما ترخيص مزاولة المهنة يتم تدوين محل الاقامة الوارد بصورة بطاقة الرقم القومى.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الصيادلة تتشر بيانات التواصل مع النقابات الفرعية للاستعلام عن الكارنية
الصيادلة تتشر بيانات التواصل مع النقابات الفرعية للاستعلام عن الكارنية
الصيادلة تتشر بيانات التواصل مع النقابات الفرعية للاستعلام عن الكارنية
الصيادلة تتشر بيانات التواصل مع النقابات الفرعية للاستعلام عن الكارنية

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