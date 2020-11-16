نقيب الزراعيين: نشكر الرئيس "السيسي" على دعمه الكبير للقطاع (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:26 م
سيد خليفة
سيد خليفة
داليا الحسين
Advertisements
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين إنه منذ عام 2014 انطلقت عملية تنمية شاملة في المنطقة الغربية خاصة الجزء الساحلي ويتم استكماله حاليا في قطاع الزراعة وهناك دعم رئاسي كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع موجها الشكر للرئيس على الاهتمام الذي يوليه للزراعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنمية البيئية المتكاملة للظهير الصحراوي يتم تقسيمها لثلاث مناطق أولها المنطقة السياحية وتستقبل معدلات مطر 14 سم ويتم عليها زراعة التين والزيتون والمنطقة الثانية جنوب الطريق الدولي ومخطط لها أن تكون منطقة انتاج مختلط بين الزراعة والانتاج الحيواني أما المنطقة الثالثة فستكون إنتاج حيواني.

وأكد رغم أن مصر من أقل الدول سقوطا للأمطار إلا أن التقنيات الحديثة تمكنا من استغلالها في الزراعة وفي مرسى مطروح يتم زراعة نصف مليون فدان شعير كما أن 80% من إنتاج التين في مصر تتم في الساحل الشمالي وهو ما يؤكد أننا نستغل كل مياه الأمطار في الزراعة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء خزانات للمياه في مرسى مطروح لتوفير المياه للأهالي وتم توفير 8 مشروعات تحقق دخل للشباب والمرأة في مطروح بتكلفة 1.4 مليار.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ 11 دقائق

الزمالك يشترط التتويج «دوري أبطال أفريقيا» مقابل السماح لثنائي الفريق بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»