مؤشرات الأسواق الإمارتية تصعد لمستويات جديدة فى تعاملات اليوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
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 نجحت أسواق المال الإمارتية اليوم في اختراق حواجز جديدة صعودا في خطوة تمهد مرة أخرى لتحقيق مؤشراتها العامة مزيدا من المكاسب خلال الأيام القادمة وفقا لمعطيات التحليل الفني.

و مع الصعود القوي الذي تحقق في جلسة اليوم ارتفعت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 12 مليار درهم تقريبا في ختام التعاملات التي شهدت بلوغ شريحة من الأسهم لمستويات سعرية جديدة تعد الأولى منذ عدة أشهر.

كان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالي قد ارتفع بنسبة 1.64% قافزا إلى مستوى 4951 نقطة .. و على الاتجاه الآخر أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2299 نقطة بنمو نسبته 1.31 % مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

و واصلت شريحة من الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، قيادة النشاط في الأسواق بعدما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 12.88 درهم في خطوة تمهد لتجاوزه حاجز 13 درهما بكل سهولة في حين صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.20 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 4.66 درهم.. و فيما ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة إلى 40.04 درهم فقد أغلق سهم الدار العقارية على 2.72 درهم.

و في سوق دبي المالي اقترب سهم اعمار العقارية من تخطي حاجز 3 دراهم بعدما بلغ 2.98 درهم في حين صعد سهم اعمار مولز إلى 1.72 درهم.. و واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني نشاطه مغلقا عند 10.35 درهم.

و على مستوى السيولة فقد ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة إلى 741 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 333 مليون سهم نفذت من خلال 7735 صفقة.

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