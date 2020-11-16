لبلبة لـ"الفجر الفني": مشاركتي في اللجنة التحكيمية مسؤلية كبيرة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها الشديدة بمشاركتها ضمن لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.



وقالت لبلبة ل"الفجر الفني"، أن مشاركتها فى اللجنة تعتبر مسؤلية كبيرة عليها ولم تكن سهلة، ولكنها شاركت فى هذه اللجنة أكثر من 18 مرة.


وأشارت لبلبة على إتباع الإجراءات الاحترازية فى مهرجان القاهرة السينمائي وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، موضحة أنها حرصت على ارتداء الكمامة من بداية المؤتمر حتى نهايته.




يذكر أن لبلبة قدمت خلال مسيرتها الفنية حتى الآن بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة، منها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، التي حصلت عنه أيضا على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان "كل أفريقيا " بكيب تاون في جنوب افريقيا.

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