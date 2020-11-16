ماغي بو غصن تغادر القاهرة بشكل مفاجئ قبل انطلاق مهرجان الفضائيات العرببة

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غادرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ القاهرة بشكل مفاجئ وعادت لبيروت قبل بدء ​مهرجان الفضائيات العربية​ بساعات، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية، مقدمة اعتذارها من القييمين على المهرجان.



وكتبت ماغي على حسابها الخاص :"بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً.. بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً".



واضافت : "شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل أولاد آدم منلتقي قريباً.. كل الحب".



وكانت فازت ماغي بو غصن بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عربية في مهرجان الفضائيات العربية الذي يعتبر واحدا من ابرز المهرجانات التي تقام في مصر.