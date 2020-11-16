ظهير أيسر بيلا يدعم صفوف النجوم بالقسم الثاني

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنضم محمد المحمدي، ظهير أيسر بيلا السابق، الى صفوف النجوم بعقد يمتد لثلاث مواسم مقبلة، في صفقة إنتقال حر، قبيل بدء منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.

اللاعب هو أحد ناشئ قطاع نادى المنصورة وإنضم للفريق الأول قبل أن ينتقل بعدها لبيلا، وخلال وجوده شارك في صعود بيلا للقسم الثانى الموسم الماضى وشارك بصفة أساسية خلال الموسم الحالى بالقسم الثانى مع الفريق الأول.

ويفتتح النجوم مبارياته بالموسم الجديد خارج الديار أمام المريخ البورسعيدى يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر الجارى، وذلك بمجموعة القاهرة والقناة.

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