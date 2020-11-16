أنباء عن تفشي كورونا بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. والكاهن يرد : 3 حالات فقط

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء، حقيقة تفشي فيروس كورونا بكنيسة السيدة عذراء بمسطرد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 3 إصابات إحداهما لموظفة في الحي، ولم تتسبب في إصابة أي احد بالكنيسة، وشخصين أخريين إحداهما أصيب من عمله، والآخر أصيب من أحد الأفراح التي حضرها.

وأشار "بسيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه طلب إجراء مسحة وتحليل لكل طلاب مدرسة الاحد، وجاءت كافة النتائج سلبية، مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة، حيث يمنع دخول أي شخص للكنيسة بدون كمامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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