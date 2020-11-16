بني سويف يضم 6 صفقات جديدة لصفوفه استعدادا للقسم الثاني

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أعلن نادي بني سويف عن تعاقده مع 6 صفقات جديدة وضمها للفريق الأول لكرة القدم ضمن استعدادات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد.

وجاء الإعلان رسميا عن ضم السداسي أسامة مرعى، من منتخب السويس، أحمد أمين، لاعب جمهورية شبين السابق، حسن عبده، لاعب غزل المحلة السابق، مصطفى حطيبة، حارس مرمى النصر القاهري، وأيضا شريف مدحت، حارس مرمى القناة السابق، وأخيرا عبدالله عبدالعظيم، لاعب سيراميكا كليوبترا.

وضمن استعدادات الفريق التدريبة للموسم الجديد يواصل الفريق الأول تدريباته بمعسكر القاهرة تمهيدا لإقامة عدد من المباريات الودية قبيل العودة لبني سويف استعدادا لمنافسات مجموعة الصعيد ومواجهة الشرقية للدخان بإفتتاحية الدوري.

وخاض بني سويف عدة مباريات ودية آخرها كان أمام دكرنس مساء أمس حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وجاءت باقي نتائج بني سويف الودية الفوز برباعية على كابيتال ستار، وبهدفين لهدف التغلب على لافيينا، ثم الفوز على جمهورية شبين بهدفين.

ويقود بني سويف جهاز فنى مكون من أيمن المزين، مديرا فنيا، أحمد عاصم، مدرب عام، عبد السلام نجاح، أسامة عبد العزيز، مدربين، سيد شلبي، مدربا لحراس المرمى، محمد أبو السعود، محمد صلاح، عبد الرحمن كمال، جهاز إدارى، أحمد سعودى، وائل محمد جهاز طبي، ياسر التونى، مديرا للكرة. ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.

