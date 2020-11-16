متأثراً بكورونا.. وفاة ثانِ مدير مدرسة بالبحيرة

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توفى اليوم الإثنين، السيد متولي دحروج، البالغ من العمر 47 عامًا، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية ومقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكان قد توفي قبل أيام قليلة محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.



ونعت اللجنة النقابية لمعلمي بندر دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة وهدان السيد وكافة أعضائها المعلم محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين، حيث ورد في البيان: "نسأل الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان"، وتقدمت أسرة المدرسة بالعزاء لأسرة مدير المدرسة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.