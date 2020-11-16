بعد صفقة الإمارات.. تعرف على مميزات طائرات الـ "إف-35" الإمريكية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
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 أخطر البيت الأبيض الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى الإمارات.

 

 

 

وتتفاوض الإمارات، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، منذ ست سنوات على شراء مقاتلات أف – 35 المتطورة لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث تعمل الدولة الخليجية على تطوير إمكانياتها من الصناعات العسكرية بما يتناسب مع التحديات في المنطقة.

 

 

 

وتنتمي طائرات "أف 35" إلى مقاتلات الجيل الخامس الأميركية، وهي بالغة التطور والتسليح وقادرة على المناورة والهجوم في كافة الظروف والأجواء، إضافة امتلاكها خاصية التخفي والإفلات من الرادارات.

 

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