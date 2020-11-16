موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن التعاقد مع الصفقة الكبرى.





وأبدى النادي الأهلي، رغبته في التعاقد مع اللاعب الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة، والحصول على توقيعه مع بداية الموسم الجديد.





ويتنافس على ضم اللاعب، الترجي الرياضي التونسي، والذي تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب وحدد مقابل مادي قابل للتفاوض.





وينتظر الزامبي والتر بواليا، الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد وجهته المقبلة سواء بالاستمرار مع نادي الجونة أو الانتقال إلى أحد الأندية المهتمة بضمه.



