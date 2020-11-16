عوامل ساهمت في نجاح الإمارات في تخطي أزمة كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
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 أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، في إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة، نتائج مبادرات الفحوصات المختلفة وحملات التقصي النشط التي طُبقت في الإمارة ضمن برنامج المسح الوطني، والتي أدت بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة، للحد من انتشار الفيروس

 

ووفقاً للنتائج، انخفضت نسبة الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات في كافة مناطق إمارة أبوظبي.

 

 

 

ويعد الهدف الرئيس للبرنامج، الحد من انتشار الفيروس، والسيطرة على العدوى بالفحص المستمر، وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة من المجتمع عبر مبادرات متنوعة للتقصي النشط مثل الفحص المنزلي، وحملة فحص المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق الصناعية والعمالية، والمزارع، والعزب.

 

 

 

 

 

وستواصل اللجنة بالتعاون مع دائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة، جهودها للحفاظ على المكتسبات المحققة، حتى السيطرة التامة على الجائحة.

 

 

 

 

 

 

 

وجددت اللجنة مناشدتها جميع أفراد المجتمع مواصلة تعاونهم والتزامهم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين، والتعقيم المستمر، ووضع الكمامات في الأماكن العامة، ومواصلة دعم الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

 

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