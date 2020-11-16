البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط المقاولون

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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تعاقد نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء اشرف نصار، مع محمود سيد، لاعب وسط المقاولون العرب، بعقد يمتد لموسمين، استعداداً للموسم الجديد من منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية إحتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، موسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، ثنائي المصري، بهاء مجدي، أحمد ياسر، فادي فريد، مهاجم أسوان.

إضافة ثنائي الأهلي، شادي رضوان، محمد فخري، عاصم، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، محمد بسيوني، لاعب وسط إنبي، محمد الجمل، مدافع الإسماعيلي، محمد السيد أبو المجد (بوشا)، ظهير أيمن طلائع الجيش، أحمد السعدني، حارس حرس الحدود، ومحمود قاعود، مهاجم نادي انبي.


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