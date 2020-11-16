بدء زراعة تجمعية إرشادية لمحصول القمح على مصاطب بمركز الفيوم

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تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنه جرى اليوم الإثنين، البدء فى تنفيذ خطة زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنظام المصاطب الموسم الجديد زراعة تجميعة إرشادية بمركز الفيوم، ناحية منشأة الفيوم على مساحة 5 فدان، حيث أن الصنف المنزرع مصر 2 وطريقة الزراعة بالنقرة على مصاطب، وتستهدف الحملة زراعة 140حقل ارشادى على مستوى المحافظة، وذلك بحضور المهندس زاينهم عاشور، أخصائي المحصول ومنسق الحملة، والمهندس طة داهش، أخصائي المحصول بالإرشاد الزراعي بالمديرية، مضيفا أن زراعات القمح على مصاطب تعمل على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الرى، وايضا تتميز المصاطب بالتوفير فى كمية التقاوى ومياة الرى بنسبة 25% كما تساهم فى مقاومة الرقاد، وكذلك إمكانية صرف المياة فى حالة سقوط الأمطار وبالتالى زيادة الإنتاجية.



وأشار وكيل الوزارة أن هناك إقبالًا من المزارعين الموسم الجديد على زراعة القمح على المصاطب، لافتًا إلى أن هناك ندوات إرشادية وبرامج توعوية للمزارعين بالحقول وحثهم على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول والأهمية بالتوسع فى زراعة القمح على المصاطب.



وأضاف الدكتور أحمد علي، أخصائي المحصول ورئيس الحملة القومية لمحصول القمح أن زراعة االقمح على المصاطب تساهم فى زيادة جودة المحصول وتحسين عناصره الغذائية، خاصة بعد نجاح تجربة زراعة القمح الموسم الماضى ما دفع المزارعين إلى التوسع فى زراعة القمح بالمصاطب.



وآيضا التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى زراعة القمح، من شأنه ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الأمن الغذائى للمصريين، وكذلك تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وتتمثل فى إجراء عمليات حرث تحت التربة لتفتيت الطبقة الصماء وتحسين حالة الصرف الزراعى، وإضافة الجبس الزراعى لعلاج قلوية التربة، فضلًا عن تنفيذ عمليات التسوية بالليزر.

