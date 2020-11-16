الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:17 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عوده
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الإثنين، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت جولة الرئيس تفقد مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتى تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

واطلع الرئيس السيسى على الموقف التنفيذى لتلك المشروعات، واستمع إلى شرح بشأن تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- تعتبر مدينة الفنون والثقافة أحد أهم وأبرز المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يتم إنشاء المدينة وفقا لأعلى المواصفات العالمية، وأرقى التصميمات المعمارية.

- ستكون المدينة بمثابة منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى للمنطقة.

- تقام مدينة الفنون والثقافة على مساحة تبلغ حوالى 127 فدانا.

- تضم المدينة مجموعة متكاملة من المسارح، وقاعات العرض المتنوعة، وصالات السينما، والأوركسترا الموسيقية، وبيت العود، والمكتبات.

- كما تضم المدينة عددا من المتاحف مثل: متحف العاصمة، ومتحف الفن، والمعارض الفنية لجميع أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من الرسم، والنحت، والمشغولات اليدوية، وغيرها، بالإضافة إلى الغابة الشجرية.

- وتضم المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص، مجهزة بأحدث التقنيات.

- ويوجد بالمدينة مسرح صغير يضم قاعتين تستوعبان 750 فردا للعروض الخاصة.

- وتضم المدينة أيضا مسرحا مفتوحا يسع لحوالى 20 ألف متفرج.

- وتضم المدينة أيضا مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا، ومسرح الحجرة.

- ويوجد بالمدينة مكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخص.

- كما يوجد بالمدينة مسجد يسع لقرابة 600 مصلٍ، إلى جانب عدد من من المبانى الخدمية.

- وتقام بمدينة الفنون والثقافة، دار الأوبرا الجديدة، التى تعد جزءا أساسيا من المدينة الفنون والثقافة.

- من المخطط لها أن تكون دار الأوبرا الجديدة، أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط.

- وتحتوى دار الأوبرا الجديدة على قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2200 فرد، بالإضافة إلى مسرحين للموسيقى والدراما، ومركز الإبداع الفنى، الذى يحتضن شباب الخريجين والشباب المبدع فى الأعمال المسرحية، ومتحف الشمع.

- كما توجد قاعة العرض السينمائى، التى سيتم ربطها بالأقمار الصناعية، لعرض الحفلات الفنية المختلفة، و3 قاعات للتدريب على الغناء والعزف، واستوديو تسجيل صوتى ملحق به 3 قاعات للمونتاج، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

- كما يوجد متحف عن الأوبرا وتاريخها فى مصر، ومتحف فن حديث به آخر أعمال الفنانين المصريين، ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا، به محتويات متنوعة لفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة موسيقية بها الأرشيف الأوبرالى العالمى للاستماع والاطلاع.

- تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها بالشراكة مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

- من المقرر أن يتم افتتاح المدينة، بشكل رسمى، بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟
الأكبر في الشرق الأوسط.. ما هي مدينة الفنون والثقافة التي تفقدها السيسي اليوم؟

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