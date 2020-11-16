كراسه شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 تعرف علي الأسعار والشروط للحصول علي وحدة سكنية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
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كراسه شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 تعرف علي الأسعار والشروط للحصول علي وحدة سكنية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 100 ألف شقة جديده كاملة التشطيب لمحدودي الدخل وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لبناء 250 ألف وحدة سكنية ودعم المواطنين من أجل الحصول علي سكن ملائم ووضع حد لظاهرة العشوائيات والبناء المخالف داخل المدن ويحق لجميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية التقديم للحصول علي الشقق علي أن يكون صافي دخله السنوي لا يقل عن 18 ألف جنية مصري(حوالي 1500 جنية شهريا) ولا يزيد عن 72 ألف جنية للأسرة (حوالي 6000 جنية شهريا) أو 54 ألف جنية للأعزب(حوالي 4500 جنية شهريا).

موعد طرح الإسكان 100 ألف شقه كاملة التشطيب لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان عن أن موعد طرح الإسكان 100 ألف شقه كاملة التشطيب لمحدودي الدخل في إطار خطة الدولة لبناء 250 ألف وحدة سكنية في جميع محافظات الجمهورية وسوف يبدأ في المواعيد التالية:

من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 وحتي يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 للمواطنين ذوي الإعاقة فقط.

من الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتي الاثنين 7 ديسمبر 2020 لكافة المواطنين بما في ذلك ذوي الإعاقة.

وسوف يتم التقديم من خلال شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنية وسداد جدية الحجز من جميع مكاتب البريد داخل المحافظات التي من المقرر طرح الشقق بها.

تعرف علي أسعار شقق الإسكان الجديدة

ينتظر العديد من المواطنين إعلانات طرح شقق الإسكان الجديدة والتي تمول عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نظرا للتيسيرات التي يقدمها الصندوق للمواطنين وتقسيط سعر الشقق علي مدة كبيرة تصل إلي 20 عاما وتطرح وزارة الإسكان خلال هذا الإعلان شقق بمساحات مختلفة واليكم تفاصيل أسعار ومساحات الشقق:

شقق بمساحة 75 متر (2 غرفة+صالة +مطبخ+حمام) السعر 244 ألف جنية مصري مقدم جدية الحجز 12.5 ألف جنية.

شقق بمساحة 90 متر (3 غرفة+صالة +مطبخ+حمام) السعر 310 ألف جنية مصري مقدم جدية الحجز 15.5 ألف جنية.

سعر الوحدة السكنية قابل للزيادة في حدود 10% كحد أقصي ويتم دفع مبلغ 350 جنية كمصاريف إدارية وتقدم الدولة دعم نقدي للمواطنين يتراوح من 5 إلي 60 ألف جنية حسب مستوي الدخل.

كراسه شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 تعرف علي الأسعار والشروط للحصول علي وحدة سكنية

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