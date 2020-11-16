البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، فى أطار إهتمام الدولة بانشطة الإنتاج الحيوانى وبناءا على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اليوم الأثنين، عمل ندوة بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية عن البرتوكول الرباعي الخاصة بقروض مشاريع الأنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالفيوم.
حاضر الندوة المهندس ايهاب فاروق مدير عام الإرشاد والتوعية بقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وذلك بحضور الأستاذة رحاب ميزار ممثلة عن البنك الزراعى المصرى والمهندس ايمن نعمان، مدير عام إدارة الأنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالفيوم، بمشاركة العديد من مربين الماشية والدواجن واصحاب مراكز تجميع الالبان.

وتناولت الندوة البرتوكول الرباعي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وجهاز الخدمة الوطنية لتسمين العجول البقري المستوردة والتابع لمشروع إحياء البتلو بفائدة ٢.٥٪ لمدة ٦شهور والبرتوكول الثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي والإتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح الى النظام المغلق بفائدة ٥٪.

حيث بدأت المحاضرة حول إستفادة صغار المربين سواء للماشية أو للدواجن من هذه القروض التي تقدمها الدولة من أجل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بهذا القطاع الهام.

وايضا اصحاب مراكز تجميع الألبان متمثلة فى دعم مادى وتوفير سلالات من الماشبة المستورة وايضا توفير الالات والمعدات اللازمة لتطوير مراكز تجميع الالبان ومزارع الدواجن.

وتم عرض مشاكل المربيين والعمل على تذليل العقبات وحل هذه المشاكل فى وجود مسئولة البنك الزراعى.

وأكد ايهاب على تكرار هذة الندوات وورش العمل لهذا الموضوع الهام بمراكز الفيوم المختلفة.

البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم
البرتوكول الرباعي الخاص بقروض مشاريع الانتاج الحيوانى" ندوة بزراعة الفيوم

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