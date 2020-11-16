تفاصيل جديدة حول إجبار شاب طفلة على تناول الحشيش (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المحامي ياسر قنطوش، مقدم بلاغ في الشاب الذي أجبر طفلة علي تناول الحشيش، إن هذه الواقعة حدثت في استراليا وليس في مصر، والطفلة التي أجبرت على تناول الحشيش تبلغ من العمر 8 سنوات، والشاب الذي أجبرها على هذا الفعل المشين مصري من بورسعيد، وقام بهذا الأمر خارج مصر، ولكن هذا لا يعفيه من العقاب.

وتابع "قنطوش"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أم هذه الطفلة تحمل الجنسية الاسترالية وهي من أصول مصري، والشاب الذي قام بهذا الفعل نجل زوجها، لافتة إلى أن الأم قامت بتوكيله لرفع قضية ضد هذا الشاب.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عن هذه الواقعة، معقبًا: "هذه الجريمة لا تقل عن جريمة اغتصاب فتاة الفيرمونت، ولا تسقط عقوبتها بالتقادم".

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حصلت الفجر على مقطع فيديو يرصد إجبار شاب لطفلة علي تناول الحشيش والتحرش بها.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب باجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش في بورسعيد.


وتقدم المحامي ياسر قنطوش ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126 طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلة على تناول مخدر الحشيش.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو الواقعة أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة وإعطائها لطفلة صغيرة وقام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

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