القطاع الصحي بالإمارات: خطة القيادة كانت وراء نجاح الدولة في تخطي أزمة كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
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القطاع الصحة بالإمارات: خطة القيادة كانت وراء نجاح الدولة في تخطي أزمة كورونا

أكد أبطال في خط الدفاع الأول بالامارات يعملون في القطاع الصحي، أن نجاح الدولة في احتواء فيروس كورونا كان نتيجة طبيعية للخطة الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة في الدولة ومتابعتهم وتوجيهاتهم السديدة والمتواصلة طوال الأشهر الماضية لمختلف الجهات المعنية.

 

 

 

 

 

ووفقا للبيان قال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، إن نجاح نموذج دولة الإمارات في احتواء جائحة كوفيد 19، كان بشكل مباشر نتيجة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وجهود وتضحيات أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في القطاعات الحيوية والمتطوعين. وذكر الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي أن الهيئة، استندت في تعاملها من اللحظات الأولى لتفشي جائحة على عدة خطط وبروتوكولات وقاية متقدمة.

 

 

 

 

 

وقالت الدكتورة هدى الفقيه، مديرة مركز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في هيلي بمنطقة العين: «تستحق قيادتنا الرشيدة كل شكر لجهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»».

 

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