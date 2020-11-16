باحث: فرنسا من أشد المعارضين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال بشير عبد الفتاح، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن الخلافات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تتسع بسبب معارضة فرنسا لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن فرنسا من اشد الدول الأوروبية المعارضة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن ماكرون يقود تيار أوروبي لمحاربة الإسلام السياسي، موضحًا أن تركيا تحاول أن تتمدد في مناطق النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية.

وأكد المتخصص في الشأن التركي، أن فرنسا انحازت إلى قبرص واليونان لمواجهة الانتهاكات التركية في مياه البحر المتوسط.

قال الخبير بالشأن الأوروبي المحلل سياسي توفيق قويدر شيشي، تعليقا على تزايد التوترات بين فرنسا واليونان، بأن تدخل الأخيرة في الأزمة بين أنقرة وأثينا، يعود لأن باريس هي الاتحاد الأوربي "محور برلين باريس ناشط"

وأضاف في تصريح خاص، أن التواجد التركي في منطقة المتوسط بات مقلقا ووجب الوقوف إلى جانب اليونان، لأنه إذا لم يتم مساعدتها عكسريا وماديا وبكل الطرق، لفتح شهية أنقرة في المنطقة، وبالتالي اليوم اليونان وغدا سيبحث عن جزر أخرى موالية لقبرص ودول أخرى بشرق المتوسط.

وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات للأزمة بين تركيا وفرنسا، مشيرا إلى أن المشادات الكلامية موجودة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ولن تنتهي إلا بعقد قمة بين الطرفين بوساطة ألمانية أو شيء من هذا القبيل أو معالجة الصراع في حلف الناتو، وإن كان ذلك مستبعد.

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