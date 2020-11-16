شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "ضربة معلم"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رجب البوستر الرسمي لمسلسل "ضرية معلم وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رجب" تعليقا قائلا: "انتظرونا توكلنا على الله" ومن المقرر عرض المسلسل في نهاية شهر نوفمبر.



مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى.

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