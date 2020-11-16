البورصات الأوروبية تحقق أعلى مستوى منذ فبراير بالختام

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
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حققت البورصات الأوروبية أعلى مستوي منذ فبراير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة أسهم النفط والغاز التى صعدت بنحو 4.2 بالمائة.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع مكاسب "وول ستريت" بعد إعلان شركة "موديرنا" أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بنحو 94.5 بالمائة.

ويأتي ذلك مع استمرار الارتفاع القياسي لإصابات كورونا خاصة في الولايات المتحدة التي تجاوزت 11 مليون حالة.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة إلى 389.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر فبراير الماضي.

كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 6421.2 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنسبة 0.5 بالمائة إلى 13138.6 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.7 بالمائة إلى 5471.4 نقطة.

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