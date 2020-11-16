استشاري: 50% من الرجال فوق سن الـ50 يعانون من ضعف الانتصاب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن ضعف الانتصاب يُعد مشكلة كبيرة جدًا، ويؤثر على المريض وزوجته وحياته داخل وخارج المنزل وعلى علاقته بالعمل، موضحًا أن ضعف الانتصاب يعني عدم حدوث انتصاب في العضو الذكري بدرجة ترضي الطرفين.

وتابع "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك دراسة أمريكية تتحدث بأن 50% من الرجال فوق سن الـ50 يعانون من ضعف الانتصاب، وهذه نسبة كبيرة جدًا، وقد يحدث ضعف الانتصاب في سن مبكر، إذا كان المريض يعاني من مرض السكر.

ولفت إلى أن تشخيص ضعف الانتصاب يكون من خلال أشعة الدوبلكس التي تظهر مدى امتداد الدم داخل العضو الذكري، وبالتالي تحديد العلاج المناسب.

وأشار إلى أن علاج ضعف الانتصاب تدرجي، ففي البداية يتم وصف العلاج الدوائي وضبط السكر، وإذا لم يكن هناك نتيجة مرضية يتم حقن العضو الكري بشكل موضوعي، وإذا لم تحدث نتيجة مرضية، يتم الذهاب إلى جراحات زرع دعامات العضو الذكري.

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