تفاصيل توقيع أكبر اتفاقية اقتصادية بقيادة الصين وغياب أمريكا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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بينما تنشغل الولايات المتحدة بالصراع بين جو بايدن ودونالد ترامب على منصب الرئاسة، لم تكترث الصين بسيد البيت الأبيض الجديد، إذ أنها ماضية في تعزيز نفوذها الاقتصادي بتوقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم.

وأوضح تقرير قناة الغد أن هناك 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ وقعت اتفاقا تجاريًا مهمًا تدعمه الصين خلال قمة افتراضية.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية تضم دول جنوب شرق آسيا إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية التي وقعت باسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" بحضور افتراضي لقادة الدول المشاركة عبر الإنترنت.

وتعتبر الاتفاقية أكبر اتفاقية تجارية في العالم، حيث أتت بعد 8 سنوات من المفاوضات بين الدول المشاركة، والتي تساهم بنحو 30%، من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات بين الدول الموقعة، ويبلغ عدد سكان الدول المعنية بالاتفاق نحو 2.1 مليار نسمة، ما يعني أن ما يقرب من ربع سكان العالم سيخضعون لاتفاق تجاري موحد وضعت قواعده الصين ما يمثل تهديدًا واضحًا للدور الأمريكي في المنطقة خاصة بعد قرار ترامب بانسحاب بلاده من معاهدة الشراكة عبر المحيط الهادي عام 2017.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يشكل ردًا صينيًا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا عليها.

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