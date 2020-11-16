شاهد.. "الغد" ترصد محطات في حياة رجل المهام الصعبة وليد المعلم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرًا رصدت فيه محطات من حياة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عامًا وفقا لما نقله التليفزيون السوري دون أى تفاصيل عن أسباب الوفاة.

وأضاف التقرير، أن "المعلم" تولى منصب وزير الخارجية فى فبراير عام 2006 ورغم تعاقب الحكومات في سوريا خلال الـ14 عامًا الماضية ظل "المعلم" محتفظًا بمنصبه في وزارة الخارجية.

وأوضح التقرير أن "المعلم" مر بمحطات كثيرة في حياة وهي أبرز المحطات في حياته:

1- "وليد بن محي الدين المعلم" من مواليد مدينة دمشق عام 1941 تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1963.
2- التحق بوزارة الخارجية السورية في عام 1964 وعمل في البعثات الدبلوماسية في كل من تنزانيا والسعودية وإسبانيا وإنجلترا في عام 1975.
3- عين سفيرًا لبلاده في رومانيا حتى عام 1980.
4- في عام 1990 عين سفيرًا لبلاده لدى الولايات المتحدة حتى 1999 ولعب دورًا كبيرًا في مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل.
5- وفي عام 2005 عين نائبًا لوزير الخارجية وكلف بإدارة ملف العلاقات "السورية – اللبنانية".
6- وفى عام 2006 تولى منصب وزير الخارجية حتى إعلان وفاته اليوم.

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