عاجل - مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإلغاء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبحت مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية مع نظيره البرازيلي والمقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء، مهددة بالإلغاء بسبب عدم حصول منتخب السامبا على مستحقاته المالية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن منتخب البرازيل الأولمبي يرفض لعب مباراة منتخب مصر المقرر لها غدا بسبب عدم حصولهم علي باقي مستحقاتهم المالية.

وتابع: "المنتخب البرازيلي يفض اللعب قبل حصوله على مستحقاته المالية من الشركة المنظمة للبطولة و قيمتها ١٠٠ ألف دولار".

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