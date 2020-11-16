تراجع جديد في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدولار تراجع جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية  بعد بيانات اقتصادية وتطورات بشأن لقاح كورونا.

واستمراراً للتطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا، أعلنت شركة "موديرنا" أن البيانات الأولية أظهرت فاعلية 94.5 بالمائة للقاحها المحتمل ضد الوباء.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1840 دولار، كما لم يشهد أي تغيير مقابل الين الياباني عند مستوى 104.59 ين.

كما استقرت العملة الأمريكية أمام الإسترليني عند 1.3185 دولار، لكنها تراجعت أمام الدولار الأسترالي بنحو 0.6 بالمائة إلى 0.7307 دولار أسترالي.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 المائة إلى 92.64، بعد أن كان مستقراً في وقت سابق من التعاملات.

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