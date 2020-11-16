المريخ يضم "ابراهيم " الترسانة لموسمين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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نجح مجلس ادارة نادي المريخ البورسعيدي في ضم احمد ابراهيم لاعب الترسانة وبلدية المحلة ، والذي وقع على عقد مدته موسمين تبدأ من الموسم الجديد 2020 / 2021 .

هذا وقد وقع اللاعب للمريخ في حضور محمود الملاح نائب رئيس النادي وعبده بدرية مدير قطاع الكرة وأحمد عثمان بلية وكيل اللاعب .

وكان المريخ قد اعلن مسبقا عن التعاقد مع اللاعبان عبد الله النادي من فاركو و احمد هاشم من بيلا ، فيما رحل عن الفريق كلا من : هشام البطوط انتقل للبلدية عن طريق البيع ، حسام حسن ومحمد سعيد انضموا للبلدية بعد انتهاء عقودهم ، كما رحل محمد جبل و احمد فراويلة و احمد الجندي و كان يوجد لاعبين متواجدين خلال الموسم الماضي على سبيل الاعارة ورحلوا فور انتهاء مدة تواجدهم مثل محمد أمين و احمد مصيلحي و البلتاجي سمير وايضا رحل اشرف بخيت العنكبوت و محمد وحيد و فتحي عبد الجليل ، وتم بيع اسامه كاجو للداخلية .

ويتكون الجهاز الفني الفريق كلا من : عبده بدرية مدير قطاع الكرة ، اسامة كاجو مدير الكرة ، احمد عبد العزيز مدير فني ، هيثم الشامي مدرب عام ، سمير ابو النور مدرب عام ، ياسر سليمان مدرب حراس مرمى ، محمد ابراهيم بوكشا مدير اداري ، معتز صلاح طبيب ، طارق شلبي اخصائي علاج طبيعي ، عمر شلبي اخصائي تأهيل ، ابراهيم مشكاك مسؤل مهمات

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