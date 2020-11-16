الزمالك يشترط التتويج «دوري أبطال أفريقيا» مقابل السماح لثنائي الفريق بالرحيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اشترط مسؤولي نادي الزمالك، حصول الفريق الكروي الأول على لقب دوري أبطال أفريقيا من أجل الموافقة على رحيل الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي في الميركاتو الصيفي.

شروط الزمالك لرحيل مصطفى محمد وفرجاني ساسي

حصل الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على وعد من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالموافقة على رحيلهما في الميركاتو الصيفي المقبل حال تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه وعد الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، مرتضى منصور رئيس الزمالك بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا آخر الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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