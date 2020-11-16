خبير سياسي: أزمة إقليم تيجراي تهدد دول المنطقة والسودان يسعى لوضع حد

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قال الكاتب والمحلل السياسي، يوسف سراج الدين، إن هناك العديد من المبادرات الإقليمية والأفريقية تم طرحها لاحتواء النزاع المسلح المحتدم في إقليم تيجراي من قبل منظومات فى الاتحاد الأفريقي.



وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن إزمة إقليم تيجراي باتت تهدد دول المنطقة، موضحًا أن المبادرة المطروحة من قبل الرئيس الأوغندي يوري موسفيني تهدف إلى تهدئة الأوضاع في الإقليم، إذ تربطه علاقة جيدة مع الإدارة الإثيوبية وممثلي الجبهة الشعبية للتيجراي.



وأشار المحلل السياسي إلى أن نزوح اللاجئين إلى السودان ومن بينهم مسلحين، وضع السودان في موقف حرج، الأمر الذي جعل الخرطوم تسعى إلى إيجاد حلول للسيطرة على الصراع القائم في تيجراي.



وأكد سراج الدين أن التدخل الأوغندي في إقليم تيجراي لا يعني أنها تملك عصا سحرية، لكنها سوف تلعب دور التهدئة بين الطرفين.



وقالت وكالة فرانس برس إنّ الرئيس الأوغندي سيرعى وساطة بين الحكومة الإثيوبيّة وسلطات إقليم تيجراي لإنهاء الصراع في الإقليم.



وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن يصل اليوم إلى أوغندا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن، وممثّلون لـجبهة تحرير تيجراي، من أجل لقاء الرئيس الأوغندي.



