5 إرشادات لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار كورونا.. اعرفها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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فى الوقت الذى يترقب فيه المواطنون، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية، قرارات الحكومة المنظمة لمواعيد فتح وغلق تلك المحلات، والتى تأتى ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، تعلن وزارة الصحة والسكان، بشكل مستمر، عن الإرشادات والنصائح التى ينبغى على الجميع مراعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

يأتى ذلك فى ظل انتشار الجائحة، خلال موجتها الثانية، فى الكثير من دول العالم، مخلفة المزيد من الضحايا، بين مصابين ووفيات، تضاف إلى أعداد ضحايا الفيروس منذ انتشار الجائحة فى شهر مارس الماضى.

وتأمل الحكومة المصرية فى السيطرة على فيروس كورونا قبل تفشيه بشكل سريع بين المواطنين، ولذا، تعكف على دراسة بعض القرارات المتعلقة بإدارة الأزمة، بينما اتخذت قرارات أخرى، كتفعيل الغرامة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة، فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، والمحال، ووسائل النقل الجماعى.

وفى حين لم يصدر قرار حكومى، حتى الآن، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الإرشادات لأصحاب تلك المحلات، ينبغى العمل بها طوال الوقت، من أجل الحد من انتشار الفيروس، وانتقال العدوى من شخص لآخر، من المترددين على تلك المحلات، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- وضع علامات أرضية داخل المتاجر، تطالب الملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعى، وتنظيف الأيدى بانتظام.

- وضع علامات على واجهات المحلات، لمطالبة العملاء بعدم الدخول فى حال ظهور أى أعراض.

- وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال، أو أماكن التعامل مع العملاء.

- تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

تنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الازدحام.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت مجموعة من الإرشادات التى تقى من الإصابة بفيروس كورونا فى المولات، تتمثل فى: أخذ كلب شخص متعلقاته، من كحول، أو معقم يدين، وكمامة، ومناديل ورقية، عند الخروج من المنزل، والمحافظة على ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة عند دخول المول، والالتزام بمسافة آمنة، لا تقل عن متر، بين كل شخص والآخر، وتطهير اليدين باستمرار، باستخدام مطهر الأيدى أو الكحول، والابتعاد عن لمس العينين والفم والأنف بعد لمس الأشياء، لمنع انتقال العدوى، وتجنب السلام بالأيدى أو الأحضان، عند مقابلة الاصدقاء، والاكتفاء بالسلام عليهم من بعيد، والتأكد من تعقيم الملابس جيدا عند شرائها، ويُفضل الشراء باستخدام كارت الصراف الآلى عن النقود الورقية، وعند تناول الطعام فى المول، يجب استخدام الأدوات مثل الأطباق والملاعق ذات الاستعمال الواحد، والابتعاد عن تجربة مستحضرات التجميل، لمنع انتقال العدوى، كما يُفضل بقاء كبار السن والأطفال فى المنزل، وتجنب التواجد فى المناطق المزدحمة، وخصوصا المصاعد، والابتعاد عن لمس الأسطح قدر الإمكان، للوقاية من انتقال عدوى "كوفيد - 19"، وتطهير اليدين فور الانتهاء من التسوق، وغسلهما جيدا بالماء والصابون فور العودة إلى المنزل، إلى جانب تطهير المشتريات، وفى حالة الشعور بأعراض المرض، مثل: ارتفاع فى درجة الحرارة، أو وجود أعراض تنفسية، أو رشح، أو فقدان لحاستى الشم والتذوق، يتم تجنب الخروج من المنزل.

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