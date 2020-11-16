مانشستر سيتي يحدد مطالبه للموافقة على بيع جارسيا





حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مطالبه للموافقة على بيع إيريك جارسيا نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي لا يمانع في بيع جارسيا في الشتاء المقبل ولكن بشروط معينة.





وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتي لن يقوم ببيع جارسيا في انتقالات يناير المقبلة بمبلغ أقل من 15 مليون يورو من أي نادي يريد ضمه.





وأشارت الصحيفة إلى أن جارسيا لازال مصمم على عدم تجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي الفترة المقبلة رغبة منه في الانتقال إلى صفوف برشلونة الذي أظهر اهتمام كبير بضمه.



