استشاري تغذية يكشف سبب الإصابة بالإمساك مع بداية فصل الشتاء (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الإمساك يُعد مشكلة خطيرة جدًا، لأنه يعني أن الجهاز الهضمي يوجد به خلل في عملية امتصاص الطعام وعملية الإخراج، ويأتي الإمساك للعديد من الأسباب منها تغير النظام الغذائي، ولذلك من الوراد حدوث إمساك عند اتباع نظام غذائي معين لخفض الوزن.

ولفت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن حدوث الإمساك وارد جدًا مع بداية فصل الشتاء بسبب قلة تناول الطعام، وقلة شرب المياه التي تؤدي إلى تحجر في الفضلات، وبناءً عليه حركة القولون تصبح غير منضبطة، وبالتالي يحدث الإمساك.

وأوضح أن البعض يعتاد على الوجبات السريعة المليئة بالدهون والزيوت، ولكن مع منع هذه الوجبات والاعتماد على زيت الزيتون مع أي نظام غذائي يحدث إمساك.

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