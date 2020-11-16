بهاء الدين أبو شقة: ثورة ١٩١٩ فريدة من نوعها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن ثورة 1919 فريدة من نوعها، فيها احتضن الهلال الصليب، وهذه من عظمة الثورة.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الوفد.

وأشار أبو شقة إلى أن ثورة ١٩١٩ الوحيدة في العالم التي خرجت بلا مطالب سواء مطلب واحد وهو الاستقلال الوطني وهي الثورة الوحيدة التي أسست لدولة حقيقة.

وأضاف أبو شقة قائلا: "شاهدنا من ثمار ثورة 19 بيان 19 أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ثم كنا أمام دستور 1923 هو من أعظم الدساتير على مستوي العالم ورأينا حزب الوفد معبرا عن الديمقراطية الحقيقة بما تمثله من احترام الرأي والرأي الأخر في هذا المجال".

وأضاف أبو شقة أن من ثمار 1919 شاهدنا شباب شاركوا في الثورة مثل النقراشي وسيد درويش ومحمد مختار وجميعهم شاركوا في الثورة وأصبحوا زعماء وعظما كل في مجاله.

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