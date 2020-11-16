بهاء أبو شقة: الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية

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أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإصرار الدولة على إتمام انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد التي يواجهها العالم كله، وهو ما يؤكد حرص على تطبيق الديمقراطية.



جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.



ولفت أبو شقة إلى أننا نسير بخطى ثابتة نحو المادة الخامسة من الدستور بأن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.



وشدد أبو شقة على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع كل الضمانات الموجودة في كل دول العالم بشكل يضمن نزاهة الانتخابات، قائلا: "أتحدى بأن يكون هناك أي تداخل أو تجاوزات لأي صوت، فما تدليه في الصندوق هو ما يعلن".