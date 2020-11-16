مهرجان "نو فريند" لعصام صاصا يقترب من 4 مليون مشاهدة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اقترب مهرجان "نو فريند" لعصام صاصا ل4 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان "نو فريند" غناء عصام صاصا وإنتاج ad production وسوشيال ميديا شريف غزالة ومصطفى المصري.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "حورات خناقات أيام أوقات في مشاكل نو فريند لحد كده خلصانة تعبت من جوايا بجد وبقيت مخنوق برجع زعلان كل ما اروق".

يذكر أن مهرجان "أعداء كتير قالو فلاتي" لعصام صاصا حقق نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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