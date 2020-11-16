عضو بالشيوخ: دول العالم تسعى للاقتداء بمصر في طرق مواجهة كورونا (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد الاقتصاد على الصمود خلال أزمة فيروس كورونا.

وتابع فيصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "القيادة السياسية نجحت في إدارة أزمة كورونا، وما نفذته مصر خلال الموجة الثانية تسعى دول العالم إلى إعادة انتهاجه خلال الموجة الثانية، في ظل إدراكها عدم جدوى الإغلاق التام".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة اهتمت ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

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