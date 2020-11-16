أستاذ اقتصاد: مصراتخذت قرارات صائبة في الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن الاقتصاد العالمي يمر بفترة شك وريبة ولذلك الاستثمارات تعاني من عدم الاستقرار خاصة قطاعات السفر والطيران بسبب أزمة كورونا والموجة الأولى لها والتداعيات ممتدة مع قرب دخول الموجة الثانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد المصري نجح خلال الموجة الأولى لكورونا من امتصاص الصدمات وهو الاقتصاد الناجي الوحيد في المنطقة ولأول مرة نجد الجنيه المصري صامد ومتماسك وقوي.

وتابع أن الحكومة المصرية اتخذت اجراءات وقائية واقتصادية في الموجة الأولى ما يدل على النجاح في الاختبار وكان التوجه الحكيم بفكرة عدم الإغلاق الكامل للاقتصاد وهو ما اتبعته العديد من الدول في الموجة الثانية.

واكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن القطاع الخاص المصري لديه فرصة جيدة وعليه أن يستغل الفرص الواعدة الموجودة في السوق المصري والأسواق المجاورة ونمو القطاع الخاص يحافظ على العمالة الموجودة إذا لم تكن هناك زيادة.

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