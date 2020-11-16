ماذا تفعل إذا تعرض طفلك لغيبوبة سكر؟.. استشاري باطنة يجيب (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور شريف صالح، استشاري أمراض الباطنة والسكر، إن إصابة الطفل بمرض السكر يؤدي إلى حالة من القلق لدى أولياء الأمور، خاصة أنه يكون في حاجة للحصول على أنسولين، ومن أجل تخفيف هذا القلق لابد من التواصل مع المدرسة، لإعلامها بحجم الانسولين الذي يحصل عليه الطفل.

وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن هناك ضرورة لإعطاء الأطفال الذي يعانون من السكر بنسبة نشويات كافية، حتى لا يتعرض الطفل لأي هبوط أثناء اليوم الدراسي، مضيفًا أن هناك ضرورة للتنبيه على مدرسين الطالب بالسمح له بالدخول الحمام في أي وقت أو تناول الطعام في أي وتق، لكي لا يتعرض لأي أزمة.

وأشار إلى أن هبوط السكر له أعراض، تتمثل في العرق وضربات القلب السريع أو رعشة في اليد أو زغللة، وفي هذه الحالة يجب إشراب الطفل ماء بسكر وإطعامه، وإذا تعرض الطفل لا قدر الله لغيبوبة، فهناك حقنة يفضل أن تتواجد في المدرسة تعمل على رفع نسبة السكر، وإذا لم تكن هذه الحقنة متوفرة، فمن الممكن دهن اللسان بالعسل، وهذا أمر مؤقت لحين نقل الطالب للمستشفى، لأنه يكون في حاجة إلى تعليق محلول سكر.

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