تليفونات بنى سويف يواصل تدريباته في معسكر منيل شيحه



ويخوض الفريق تدريباته اليومية بمعسكر بمنيل شيخة تمهيدا لخوض مباريات ودية لتجهيز صفوف الفريق، ويستعد الفريق السويفى للموسم الجديد تحت قيادة فنية جديدة بقيادة عيد مرازيق المدير الفنى السابق للبنك الاهلى وصاحب إنجاز الصعود للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه .





فيما تأكد بنسبة كبرى إجراء عيد مرازيق المدير الفنى للتليفونات عدة تغييرات بالجهاز الفنى للفريق بجانب حرصه على استقدام العديد من لاعبي البنك الاهلى السابقين تمهيدا للمشاركة بصفوف التليفونات .



وعلم "الفجر الرياضي" برحيل العديد من اللاعبين عن صفوف التليفونات وذلك بسبب انتهاء مدة التعاقد أو لأسباب فنية .



وشهدت قائمة الراحلين عن صفوف التليفونات كلا من ( أحمد النحاس و نانا كوامى وأحمد فتحى ومحمد أبو العلا وأحمد سقراط وأحمد إبراهيم تريكه ومحمود عبده وبلال احمد ومحمود مبارك ) .



فيما كانت القائمة الاولى للفريق قد ضمت 16 لاعبا وهم ( مصطفى حسن ، مؤمن محمد ، احمد معوض ، محمد عبد الرازق ، محمد صابر ، احمد مصطفى ' بندق ' ، محمد رجب ' شيكو ' محمد اشرف ' اوشة ' ، احمد ابو رضا ، احمد محمد حسن ' سامبا ' ، عبد الرحمن اللاهونى ، مانجا فوادى ، مروان رمضان ، مصطفى عبد الرحيم ' كشرى ' ، هيثم جميل ، محمد كارم )



وانهى تليفونات بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز السابع برصيد 30 نقطة .

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعداداته اليومية المكثفة والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى استعدادا لبدء منافسات مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .