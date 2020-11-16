بهاء أبو شقة: سنظل ندافع عن قيم الوفد الراسخة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد عقيدة سياسية، وهو ما يميّز أعضاء حزب الوفد الذي لا يتلونون او ينقادون وراء أي إغراء سواء منصب أو مال أو خلافه.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.

وأكد أبو شقة أن الوفد حزب عقائدي له تاريخ وتقاليد ومبادئ وقيم سامية وراسخة يدافع عنها وسيظلون يدافعون عنها؛ لأنها هي الباقية والمفخرة لهم.

ودعا أبو شقة جموع الشعب المصري إلى التكاتف واستلهام روح ١٣ نوفمبر ١٩١٨، وإرادة المصريين في ٣٠ يونيو لنكون على قلب وتصميم رجل واحد.

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