استشاري ذكورة: 95% نسبة الرضاء عن تركيب الدعامة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن الدعامات تعتبر الحل السحري للضعف الانتصاب، ولكن لا يتم اللجوء إليها في بداية العلاج، لأن العلاج بالأدوية يُعد أفضل من الجراحة، وهذه قاعدة طبية، معقبًا: "العلاج بالقرص، أفضل من العلاج بالمشرط".

وتابع "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك العديد من أنواع الدعامات منها دعامة صلبة قابة للإنثناء، وهناك دعامة هيدروليكية، وتعطي حالة انتصاب طبيعي وارتخاء قريب جدًا من الطبيعي، موضحًا أن المناقشة بين الطبيب والمريض هي التي تُحدد الدعامة المناسبة للمريض.

وأشار إلى أن الدعامة الهيدرولكية سعرها أربع أضعاف الدعامة المرنة، ولذلك يفضل البعض تركيب الدعامة المرنة، مشيرًا إلى أن الدعامة تؤدي إلى حل مشكلة ضعف الانتصاب بصورة كاملة، ونسبة الرضاء عن تركيب الدعامة أكثر من 95%.

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