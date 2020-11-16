أستاذ مناعة: انخفاض فيتامين "د" قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان (فيديو)

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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الاستخدام العشوائي للفيتامينات أمر غير صحي، ولا بد من تناول الفيتامينات من خلال الخضروات والفاكهة، لرفع مستوى المناعة.



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن تناول فيتامين "أ" ضروري في أي منتجات طبيعية كثل الجزر والبرتقال، وهو مهم جدًا للنظر، ولرفع مستوى المناعة المخاطية التي تتعلق بالجهاز التنفسي.



ولفت إلى أن تناول فيتامين "سي" أمر ضروري جدًا، خاصة أنه أصبح تناوله من برتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا في العالم أجمع، ومتواجد في الكثير من الأطعمة مثل الجوافة والبروكلي والبقدونس والفراولة والبرتقال والليمون.



وأشار إلى أن أشعة الشمس مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى زيادة رصيد فيتامين "د" الذي له أكثر من 2000 وظيفة في الجسد، وانخفاضه قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهو منتشر جدًا في أشعة الشمس والتونة والسلمون.

