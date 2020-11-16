تحت قيادة العميد.. الاتحاد السكندري يتعادل مع سبورتنج وديًا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ضد نادي سبورتنج، في تجربة ودية قبل منافسات كأس مصر.

وتعادل زعيم الثغر بقيادة حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق، أمام سبورتنج بهدف لكل فريق، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم وديًا.

وتقدم خالد قمر مهاجم سيد البلد لفريقه بالهدف الاول في مباراة شهدت تألقه، قبل أن يتعادل علي دياب لاعب سبورتنج لفريقه.

وجاءت تجربة الاتحاد الودية بناءً على طلب من المدير الفني،  للحفاظ علي لياقة لاعبيه البدنية وكذلك الوقوف علي إمكانيات وقدرات الصفقات الجديدة.

وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مواجهة النادي الأهلي وأبو قير للأسمدة، والتي ستقام يوم 21 من الشهر الجاري، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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