الوفد: عيد الجهاد كان الشرارة الأولى لثورة 1919

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد كان مقدمة طبيعية لثورة ١٩١٩، ففيه بدأت بالشرارة الأولى التي ظلت تتوهج وتشتعل لنصل لثورة شعبية ظلت تدّرس في الجامعات الدولية باعتبارها أحد أعظم الثورات.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.

وأوضح أبو شقة أن الشعب المصري جمع ٣ مليون توكيل من إجمالي ١١ مليون عدد سكان مصر آنذاك، مشددا على أن ذلك كان ردًا قاسيًا وعنيفًا ضد الاحتلال البريطاني، وله دلالات بأن في مصر رجال مصرون على تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية. 

ولفت أبو شقة إلى أن عظمة المرأة المصرية تجلت في ثورة ١٩١٩ وخرجت جنبا إلى جنب مع الرجل والشباب والكهول والأطفال، فالجميع على قلب وإرادة رجل واحد وبصوت واحد: "نموت نموت وتحيا مصر".

وتابع أبو شقة قائلا: "رأينا القس يخطب في الأزهر والشيخ يخطب في الكنيسة، فالجميع كان على قلب رجل واحد في ثورة ١٩١٩، الاي قدمت نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية".

أخبار تهمك

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يحسم صفقة نجم القلعة الحمراء

منذ ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على بدلاء نجم الأهلي أمام الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ 36 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

تليفونات بنى سويف يواصل تدريباته في معسكر منيل شيحه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:01 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

04:55 م

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

06:30 م

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»