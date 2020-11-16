الوفد: عيد الجهاد كان الشرارة الأولى لثورة 1919



ولفت أبو شقة إلى أن عظمة المرأة المصرية تجلت في ثورة ١٩١٩ وخرجت جنبا إلى جنب مع الرجل والشباب والكهول والأطفال، فالجميع على قلب وإرادة رجل واحد وبصوت واحد: "نموت نموت وتحيا مصر".



وتابع أبو شقة قائلا: "رأينا القس يخطب في الأزهر والشيخ يخطب في الكنيسة، فالجميع كان على قلب رجل واحد في ثورة ١٩١٩، الاي قدمت نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية".

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن عيد الجهاد كان مقدمة طبيعية لثورة ١٩١٩، ففيه بدأت بالشرارة الأولى التي ظلت تتوهج وتشتعل لنصل لثورة شعبية ظلت تدّرس في الجامعات الدولية باعتبارها أحد أعظم الثورات.جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.وأوضح أبو شقة أن الشعب المصري جمع ٣ مليون توكيل من إجمالي ١١ مليون عدد سكان مصر آنذاك، مشددا على أن ذلك كان ردًا قاسيًا وعنيفًا ضد الاحتلال البريطاني، وله دلالات بأن في مصر رجال مصرون على تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية.