شاهد.. وزارة الداخلية تنشئ مبنى إداري متطور لقطاع السجون

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد إنشاء وزارة الداخلية مبنى إداري متطور لقطاع السجون.

واوضح التقرير، أن المبنى منشأ وفقا لأحدث النظم المعمارية، ويضم المبنى غرفة لإدارة الأزمات بها أنظمة اتصالات حديثة، ونظام مراقبة بالكميرات مرتبط بكافة السجون على مستوى الجمهورية، ويكفل إحكام إجراءات التأمين، إضافة إلى نظام اتصال بخاصية "الفيديو كونفرانس".

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

حيث قامت أقسام الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطيةكأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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