أستاذ علم أوبئة: مصر بادرت بحجز 20 مليون جرعة من لقاح فايزر (فيديو)

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كشف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، تفاصيل تعاقد مصر على 20 مليون جرعة من لقاح فايزر متى ثبت فعاليته، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا.



وقال "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هناك 10 لقاحات وصلت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي يتم إجرائها على أعداد كبيرة من البشرة من بينها لقاح فايزر.



وأضاف أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا هي الأهم لأنها تختبر فعاليته على مجموعة كبيرة من البشر، موضحًا أن لقاح فايزر تم تجربته على 45 ألف شخص، ولقاح مودرينا تم تجربته على 15 ألف.



وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن لقاح كورونا يعطي مناعة للجسم ضد الفيروس، بينما لم يتم التأكد من مدة المناعة التي يتركها.



وأكد أن السلالة الجديدة التي ظهرت للفيروس في الدنمارك بعد انتقاله إلى حيوان المينك لم يتم التأكد من حدوث تغيير في السلالات يكون معها اللقاح غير ذو فعالية وهو ما دفع حكومات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا يقومون بإعدام هذا الحيوان.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

