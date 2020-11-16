مهرجان "حبيبي هكلمك" لكزبرة وحنجرة يقترب من المليون الثالث

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اقترب مهرجان "حبيبي هكلمك" لمايقرب من 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مهرجان "حبيبي هكلمك" غناء كزبرة وحنجرة وريشا كوستا وسمارة وتوزيع طه انترناشونال وكلمات كزبرة وريشا كوستا.



ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "خايفة مني ليه انا وحش ولا ايه معايا 30 جنيه حبيبي هكلمك حبيبي هفهمك حبيبي هتوحشني حبيبي متشحتنيش حبيبي متفصلنيش حبيبتي مش نصيبي".



يذكر أن كزبرة وحنجرة لم يتم تأييدهم في نقابة الموسيقيين بسبب عدم اكتمال أوراقهم.